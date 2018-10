Erste Schülervertretung in Langenfeld

Starkes Engagement: Bürgermeister Frank Schneider gratulierte den Schülern zu ihrer ersten schulübergreifenden Vertretung. Jettz können sie in verschiedenen Gremien mitreden. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Im Beisein des Bürgermeisters haben Schüler unterschiedlicher Schulen ihre Vertretung gewählt.

Die Stadt Langenfeld hat jetzt eine Stadtschülervertretung (SSVL). Das feierte Bürgermeister Frank Schneider bei der Gründungssitzung als „Meilenstein in der Jugendpartizipation“. 19 stimmberechtigte Mitglieder haben die Geschäftsordnung unterschrieben, die Ingrid Graser als Ansprechpartnerin für Kinder- und Jugendbeteiligung an mehreren Beratungsterminen mit Schülern entwickelt hatte. Als erster Vorsitzender der SSVL wurde Felix Schimmel gewählt, sein Stellvertreter ist Lennard Ehlers. Darüber hinaus wurden Schriftführer, Beauftragte für den Kinder- und Jugendrat NRW, für den Jugendhilfe- und Schulausschuss sowie für Öffentlichkeitsarbeit benannt. Auf Wunsch der Heranwachsenden werden bereits seit einigen Monaten Aktionen unter anderem zu folgenden Themen umgesetzt: Umweltschutz und Tierwohl, Stadtgestaltung und Kinderrechte. Die neue Schülervertretung ist offen. Kinder und Jugendliche Langenfelds sind eingeladen, an den von der SSVL initiierten Projektgruppen mitzuwirken oder eigene Ideen einzubringen. Ansprechpartnerin im Rathaus ist Ingrid Graser, Tel. 02173 794 3105 oder Ingrid.Graser@langenfeld.de .