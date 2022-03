Langenfelder können sich beteiligen : Kinder pflanzen eine Hecke

Die Arbeiten zur Umgestaltung im Naturerfahrungsraum am Möncherderweg sind angelaufen. Erste Aktionen sind im März geplant. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am 19. und 26. März wird im Naturerfahrungsraum am Möncherderweg gebaut und gepflanzt. Die Aktion wendet sich an Kinder, die gern mithelfen möchten.

Mit dem Bau einer Trockenmauer startet der Naturerfahrungsraum Möncherderweg am Samstag, 19. März seine erste Aktion für Kinder in diesem Jahr. Eine Woche später, am Samstag, 26. März, können sich Langenfelder Kinder am Pflanzen einer Hecke im Naturerfahrungsraum beteiligen. Der Beginn der Aktion steht noch nicht fest.

„Wir haben die Kinder bereits früh in die Planungen eingebunden“, berichtet Jens Hecker, Klimaschutz-Beauftragter der Stadt Langenfeld, den Mitgliedern des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses. So wiesen die Kinder die Experten unter anderem auf die Verkehrsunsicherheiten auf dem Weg zum neuen naturnahen Spielgelände hin.

Auf dem Areal zwischen Möncherderweg im Norden und Blockbach im Süden werden bis zum 15. März die Rasenflächen modelliert. Die entsprechenden Bauarbeiten haben inzwischen begonnen. Geplant sind außerdem ein Sandfeld, ein großer Baumhügel, der Strauch-Dschungel, ein kleiner Krater, eine Fläche zur freien Gestaltung und das Bergabenteuer. Natürlich sei auch eine Regenwassermulde und eine Wiese in den Raum eingeplant. Ein „Ranch-Zaun“ schirmt das Areal ab. Er wird immer wieder unterbrochen durch Sichtschutz- und Naschhecken, unter anderem zum Hundeplatz und zur Kita. In diesen Bereichen finden sich auch kleine Gehölzwälle. Beim Anlegen des Naturerfahrungsraumes bewegte sich das Team immer im Zielkonflikt zwischen dem Erhalt der Fläche im ursprünglichen Zustand und den Fragen der Sicherheit der künftigen Nutzer. „Die benötigten Sicherheitskonzepte haben wir uns im Vorfeld in anderen Städten, unter anderem in Bochum, angesehen, um sie anschließend passgenau auf das Langenfelder Gebiet zuzuschneiden“, erklärt der Naturschutz-Beauftragte.