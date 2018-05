Kreis Mettmann: Erpresser drohen mit "Intimbildern"

Kreis Mettmann Polizei warnt vor neuer Masche, die sich um Pornoseiten im Internet dreht.

Umso schockierender ist es dann, wenn plötzlich ein Brief im Kasten steckt, dessen Absender behauptet, er habe einen genau in solch einem intimen Moment beobacht und das Ganze auch noch gefilmt. Ein Schreck, den in den vergangenen Wochen auch mehrere Computernutzer im Kreisgebiet erlebt haben.

Die Erpressung läuft den Polizeiangaben zufolge immer nach dem gleichen Muster ab: Es handelt sich um einen so genannten Trojaner, der den Computer angeblich infiziert hat. In E-Mails und Briefen behaupten die Erpresser jedenfalls, sie hätten Zugriff auf den PC (speziell die Kamera) genommen und Videoaufnahmen angefertigt.

Diese Bilder sollen zeigen, wie sich die Opfer beim Besuch von Pornoseiten befriedigen. Dann fordern die Täter, 500 Euro an eine Bitcoin-Adresse zu überweisen - ein speziell für das Internet entwickelter Zahlungsweg. Wer darauf nicht eingehe, so drohen die Betrüger weiter, müsse sich darauf einstellen, dass das Bildmaterial an alle gespeicherten Kontakte (Email, Social Media, etc.) des Computernutzers gesendet werde.