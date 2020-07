Tour durch die Kämpe : Alpakas hören gerne zu – wenn’s Gras gibt

Monheim Tierisch entschleunigend: Das Ulla-Hahn-Haus hat jetzt eine Wander-Lese-Tour mit Alpakas angeboten. Vier Wallache begleiteten die Kinder durch die Kämpe.

Die vier Alpaka-Wallache blicken neugierig und aufmerksam in die für sie neue Umgebung. Acht Kinder sind mit jeweils einem Elternteil an Haus Bürgel erschienen, um an dem literarischen Angebot „Auf Lesetour mit den Alpakas“ teilzunehmen. Auch das Ulla-Hahn-Haus betritt mit dieser Kleinkamel-Tour Neuland. Die Kinder dürfen die Tiere auf der kleinen Wanderung durch die Kämpe führen. An mehreren Stationen macht die Gruppe unterwegs halt, und es wird abwechselnd aus dem Kinderbuch „Jupiter, mit Mut und Spucke“ gelesen, das natürlich von einem Alpaka handelt.

„Die Warteliste für dieses Ferienangebot war lang“, erklärt Julia Gerhardt vom Ulla-Hahn-Haus. Denn die Alpakas sind wegen ihres sanften Wesens sehr beliebt. „Die sind so weich und lieb“, sagt Milla (9), die ein dunkelbraunes Tier am Strick führt. Lawa ist einer der beiden Wallache, der mutig genug ist, die Führung zu übernehmen. Nur der graue Bonito kehrt heute seine sture Seite heraus und stemmt einige Male bockig die Vorderbeine in den Boden und will nicht vorwärts. Der kleine Niklas (6) zieht ihn unbeirrt, mit unbewegtem Gesicht unter der blauen Kappe hinter sich her. Eine Führungspersönlichkeit, würde Anita Houben vielleicht sagen. Denn die Fachkraft für Tiergestützes Business Coaching, die die Alpaka-Tour vermittelt hat, bietet auch Hundeführ-Coachings für Führungskräfte an. „Hunde scheren sich nämlich nicht um Titel und Positionen, für sie zählt nur die Authentizität des Menschen.“ Sie setzt Hunde auch als Lesemotivatoren an der Hermann-Gmeiner-Schule ein. „Der Hund ist neutral, korrigiert nicht und übt keinen Druck aus“, sagt sie. Ein idealer Zuhörer also.