Weeger Hof in Langenfeld : Ein Fest rund um die Erdbeere

Langenfeld Die Stimmung war großartig und ausgelassen, als am Wochenende nach zweijähriger Pause endlich wieder das große Erdbeerfest auf dem Weeger Hof stattfinden konnte.

Der Sonntag gehörte den Familien. „Da geht es ein bisschen leiser zu“, sagt Gillmann. Live-Musik gab es an diesem Tag von Dejavu. Außerdem vergnügten sich die Kleinen auf dem Kinderkarussell. Der Jugendtanzkorps Rheinsternchen verwandelte die Kinder beim Schminken in wandelnde Kunstwerke. Nicht nur unzählige Gäste kamen zum Erdbeerfest. „Auch viele befreundete Vereine sind gekommen“, freut sich Präsident Oliver Dahlhaus. So bestückte die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath einen Bierstand. Nur durch die Unterstützung der vielen Helfer ließ sich das Erdbeerfest überhaupt realisieren. „Das ist eine riesen Kraftanstrengung für den Verein“, erklärt Karsten Gillmann. „Wir machen das alles nur mit Mitgliedern und Freunden.“

Umso schöner, wenn das Fest ein so großer Erfolg ist. Auch die Langenfelder Lokalpolitik packte tatkräftig mit an, wie der stellvertretende Bürgermeister Sven Lucht. „Ich wohne in Richrath“, verrät er. „Für mich ist es selbstverständlich, hier mitzuhelfen. Der Verein macht tolle Arbeit.“ Viele Vereine hätten die Corona-Zeit leider nicht überlebt, bedauert er. So gibt Sven Lucht köstlichen Erdbeerkuchen und leckere Erdbeerspieße an die Besucher aus.