Erdbeeren in Langenfeld und Monheim So klappt es mit dem Selberpflücken

Erdbeeren pflücken, das ist ein echtes Familienvergnügen. „Nicht nur essen, auch mal welche ins Körbchen tun!“ So hört man einen Vater zu seinen Kindern rufen, während man selbst in der Hocke die saftig-schönen Früchte vom Grünzeug löst. Ganz klar: Auf dem Feld von Bauer Bossmann in Baumberg darf auch genascht werden. Doch bei zwei Kilo Mindest-Pflückmenge pro Nase wollen auch die mitgebrachten oder vor Ort gekauften Behältnisse gefüllt werden. Sonst ist am Ende nur der Bauch voll.