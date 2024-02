Unternehmen aus Monheim treibt Energiewende voran Eplan – Automatisierung ist eine Kernkompetenz

Die Energiewende ist das große Thema. Wie kann der durch Wind und Sonne erzeugte Strom effizient gewonnen, transportiert und gespeichert werden? Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, muss zeitnah die Netzinfrastruktur ausgebaut werden. Dazu gehören zahllose Trafostationen und Umspannwerke, die um- oder ausgebaut werden müssen. Die vor fast 40 Jahren in Monheim gegründet Firma Eplan ist neben Maschinenbau und Automatisierung auch den Netzbetreibern ein kompetenter Partner. Große Windanlagenhersteller wie beispielsweise Enercon arbeiten mit Eplan und setzen hier bereits auf modernes Engineering in der Cloud. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema dezentrale Energiesysteme wie Ladeinfrastruktur und Energiespeicher in Kombination mit Erneuerbaren Energien. „Die Energiewende beschleunigen wir unter dem Motto „Von der Industrie lernen“. Das verlangt Digitalisierung, Standardisierung und Automatisierung“, sagt Dieter Pesch, Diplom-Ingenieur und Mitglied der Geschäftsleitung und erinnert daran: „Automatisierung ist unsere Kernkompetenz“.