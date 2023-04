Verbraucherzentrale Langenfeld Entlastung für Heizölkunden

Für welche Brennstoffe gilt die Entlastung? Private Haushalte, die mit Brennstoffen wie Heizöl, Flüssiggas, Kohle, Koks, Pellets, Holzbriketts, Scheitholz oder Holzhackschnitzeln heizen, werden in der Energiekrise rückwirkend finanziell entlastet. Die genauen Bedingungen hat nun das zuständige Bundesministerium veröffentlicht. Beantragt und abgewickelt wird das im jeweiligen Bundesland. Welche Behörden in den einzelnen Bundesländern zuständig sind, ist noch nicht überall festgelegt. In NRW ist es das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.