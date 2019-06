Interview : „Friseur sein ist auch viel Entertainment“

Kay Ray fragt in Baumberg: „Wonach sieht‘s denn aus?!? Foto: RP/Agentur Livestyle

Monheim Der schräge Kabarettist lässt kein Fettnäpfchen aus und hat Spaß daran.

Er ist schrill, er ist tabulos, er macht alles, nur keine Mainstream-Comedy – Kay Ray. Am Samstag ist er ab 20 Uhr im Bürgerhaus Baumberg zu erleben. Mit der Rheinischen Post sprach Kay Ray über seine Show und seine Motivation.

Tickets gibt es im Kundencenter am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, telefonisch unter: 02173 276-444 oder unter www.monheimerkulturwerke.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Er erzählt Geschichten aus seinem Leben oder berichtet über Menschen, die ihm begegnet sind. In seinen Shows trägt er Lieder von Pop-Größen wie Milva oder Billy Joel vor, arrangiert dabei oft Teile des Textes um. Homosexualität ist auch Teil seiner Programme, jedoch nicht das Hauptthema.

In seinem neuen Programm „Wonach sieht’s denn aus?!?“teilt der Kabarettist und Entertainer nach allen Seiten aus – ohne Rücksicht auf Zeitgeistbefindlichkeiten, ohne Angst vor Nazikeulenschwingern oder Applaus von der falschen Seite.

Teilnahmebedingungen Wer eine Karte für Kay Ray am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr im Bürgerhaus Baumberg gewinnen möchte, schickt bitte bis .zum 13. Juni eine Mail an langenfeld@rheinische-post.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinner wird benachrichtigt.

Verlosung Kein Witz: Kay Ray ist gelernter Friseur und bietet dem glücklichen Gewinner der Eintrittskarte einen kostenlosen Haarschnitt auf der Bühne an. Der Haarschnitt kann, muss aber nicht wahrgenommen werden.

Kay Ray Ich finde, der Friseurberuf hat sehr viel mit Entertainment zu tun. Auch auf der Bühne serviere ich nicht, ich versuche, die Menschen mitzunehmen, sie auf der Grenze zu unterhalten. Ich versuche, an die Grenzen zu gehen. Als Friseur war eine meiner Standardfragen: Warum? Wollte jemand eine Dauerwelle, hab ich gefragt, warum? Das hat die Leute immer aus dem Konzept gebracht. Und das war auch ein schöner Ansatz, künstlerisch tätig zu werden, kreativ zu sein.



Kay Ray Ja, bei denen, die es wollen. Viele Leute haben ja Angst, vorgeführt zu werden. Das will ich nicht, Leute vorführen. Mir geht es auch gar nicht so um das Haareschneiden, sondern um das Umstylen. Ich muss aber zugeben, wenn ich das mache, dann landen wir dabei meist in den 80er/90er Jahren.