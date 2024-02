VHS-Angebote in Monheim Englisch lernen mit dem Song-Book

Die Freude am Singen und am Kennenlernen anderer Länder steht im Vordergrund. Friedrich selbst ist überaus anglophil, bereist das Vereinigte Königreich regelmäßig. Der Workshop beginnt an beiden Samstagen jeweils um 11.30 Uhr und endet etwa gegen 14.45 Uhr, Veranstaltungsort ist die Alte Eisdiele der VHS an der Tempelhofer Straße. Die Teilnahme kostet 28 Euro. Nähere Informationen gibt es auf Internetseite der VHS im Programmbereich Fremdsprachen. Anmeldungen werden unter Angabe der Kursnummer 24S4242 per E-Mail an vhs@monheim.de oder direkt auf der Internetseite unter www.vhs.monheim.de entgegengenommen.