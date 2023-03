Energiepreisbremse in Monheim Mega schickt neue Abschlagsmitteilungen

(cebu) Die Kunden der Mega werden im Laufe des März schriftlich über ihre neuen und dann in der Regel deutlich gesenkten Abschläge für Strom und Erdgas informiert. Diese enthalten die auch für Januar und Februar 2023 rückwirkend greifenden Preisbremsen für Strom und Erdgas. „Viele Kundinnen und Kunden mussten in den ersten beiden Monaten des Jahres daher deutliche höhere Abschläge zahlen. Die zu viel gezahlte Differenz zwischen den Abschlägen für die ersten beiden Monate und dem neuen Abschlag mit Preisbremse erhalten sie nun aber alle als Entlastungsbetrag über einen entsprechend geringeren Abschlag für den Monat März zurück“, erklärt Dirk Fleschenberg, Leiter des Mega-Kunden-Centers. Der Februar-Abschlag – dann letztmals ohne Preisbremse – wird am 1. März eingezogen. Der geringere März-Abschlag mit Preisbremse wird dann am 1. April eingezogen.“