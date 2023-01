Beliebte Babynamen „Emilia“ steht auf Platz eins in Langenfeld

Im Leben eines Menschen gibt es nichts, was einen so sehr prägt und so lange begleitet, wie der eigene Name. Im Regelfall hält dieser ein Leben lang. Werdende Eltern tun sich daher häufig besonders schwer damit, den passenden Namen für ihr Kind auszuwählen, wobei in jeder Generation einige Namen besonders häufig vorkommen. Aktuell sind das beispielsweise Emilia und Leon. Seit zwei, drei Jahren steht Emilia etwa unangefochten auf Platz eins im Ranking, während Leon immer wieder zwischen Noah, Ben, Finn, Jonas und Matteo um die Poleposition kämpft.