Stadtverwaltung in Langenfeld Eltern warten wochenlang auf Geburtsurkunde

Tobias Reips ist verzweifelt und wütend. Er hat seine Tochter, die am 29. September im Richrather Krankenhaus geboren worden ist, „fristgerecht am Montag, 2. Oktober. bei der Stadt Langenfeld angemeldet“. Auf die Geburtsurkunde wartet er – inzwischen sieben Wochen später – immer noch. Beim Standesamt Langenfeld werde er mit den Floskeln abgefertig: „Kann man nicht ändern“ oder „ist bestimmt bald fertig“. In den vergangenen Wochen habe er nur einen Mitarbeiter telefonisch errreichen können. „Auf Mails wird nicht reagiert“, sagt Reips. Er vermutet, dass das Amt unterbesetzt ist.