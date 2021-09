Diskussion im Schulausschuss : Eltern-Stau vor Langenfelder Schulen

Langenfeld Verwaltung schreibt Schulwegplan für alle städtischen Grundschulen aus.

Kommunalpolitiker und Pädagogen machen sich erhebliche Sorgen um die Schulwegsicherheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist das Ergebnis einer Diskussion über das Thema Elternhaltestellen am Dienstagabend im Langenfelder Schulausschuss. „Schauen Sie sich mal den Verkehr gerade vor Grundschulen morgens ab 7.30 Uhr an. Sie werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen“, sagte Carsten Lüdorf, Leiter des Referates Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport im Rathaus.

Im Fokus der Kritik stehen Eltern, die ihre Kinder, so Lüdorf, am liebsten mit dem Auto ins Klassenzimmer bringen möchten. Deshalb werde die Verwaltung eine Ausschreibung für eine sogenannte Schulwegplanung auf den Weg bringen. Diese helfe den Eltern dabei, eine geeignete Route für den Fußweg zu wählen, um diese dann mit dem Nachwuchs einzuüben. Auch seien in den Plänen Hinweise enthalten, wo besondere Vorsicht geboten ist. Das Referat für Verkehr sei gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt vor Ort gewesen und habe sich die Situation angesehen. „Bis zu den Sommerferien im nächsten Jahr soll der Schulwegplan für alle zehn Grundschulen mit ihren elf Standorten fertig sein“, kündigte Lüdorf an.

So läuft es mit den Lolli-Tests in den Grundschulen

Schulen in Wermelskirchen : So läuft es mit den Lolli-Tests in den Grundschulen

„Es herrschen Chaos, Krieg und Egoismus auf den Straßen rund um die Schulen, wir müssen am Ende die zehn Prozent der unbelehrbaren Eltern erreichen“, meinte Gerold Wenzens, Fraktionsvorsitzender der BGL. Frank Theis, Leiter der Kopernikus-Realschule, wies in der Ausschuss-Sitzung darauf hin, dass dieses Thema auch die weiterführenden Schulen betrifft: „Es ist ein Zuckerpüppchen-Problem. Sobald es ein paar Tropfen regnet, setzt sich in Langenfeld eine Blechlawine in Richtung Schule in Bewegung.“