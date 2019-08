Fußball : Elfmeter macht Weg frei für Monheim II

Monheim Dem Fußball-Kreisligisten FC Monheim II (FCM) gelang mit dem 2:0 (0:0) beim Aufsteiger Anadolu Munzur Solingen ein guter Start in die neue Saison. „Wir hatten viel mehr Ballbesitz und die besseren Chancen.

Wir haben am Ende verdient gewonnen“, sagte FCM-Trainer Michael Will. Im ersten Durchgang taten sich die Monheimer schwer, ehe in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter den Weg zum Erfolg bereitete: Nach einem Foul an Felix Rapp erzielte Marcel Tillges das 1:0 (58.). In der 73. Minute legte Philip Krzykala per Distanzschuss das entscheidende 2:0 nach.