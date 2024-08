An der Hauptstraße in Langenfeld Eko Fresh stellt seinen Fans Musikalbum „Elijah“ vor

Das Musikalbum „Elijah“ von Eko Fresh, das am Samstagabend im BRrothers Store von Ivan und Kristjan „Kiki“ Beslic vorgestellt und gefeiert wird, ist heiß begehrt. Aber dennoch ist die Stimmung vor der Ladenpassage an der Hauptstraße 116 überaus entspannt und freundlich. Bereits als der Rapper, der bürgerlich Ekrem Bora heißt, im T-Shirt der legendären HipHop-Gruppe „A Tribe Called Quest“ mit seiner Entourage über die Hauptstraße Richtung BBrothers Store geht, wird er sofort erkannt. Ein kurzes „Aha“ raunt ein Fan und schon werden zur Begrüßung lachend Hände geschüttelt und „Eko“-Rufe skandiert. „Hallo bis gleich“, „Wie geht`s Euch?“, Eko Fresh zeigt nicht die Spur von genervter Distanz, obgleich er gerade erst mit dem Auto aus Hanau gekommen ist. Jeder Fan darf sich in dem Gefühl sonnen, dass gerade er besonders geschätzt wird. Diese Zugewandtheit ist bei Eko Fresh keine Attitüde. „Die Leute wissen das Persönliche zu schätzen, die ganze Kampagne hat viel von Old School, denn das Haptische vermittelt einfach allen Beteiligten ein gutes Gefühl“, so der Sänger, Produzent und Schauspieler.