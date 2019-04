Monheim/Langenfeld : Eklat: Bürgermeister lädt AfD-Politikerin aus

MONHEIM/LANGENFELD Podiumsdiskussion der Monheimer Europa-Union und der VHS ohne AfD-Kandidatin. Sie wurde wegen irreführender Reklame auf der Homepage der Landespartei ausgeladen.

Was Podiumsdiskussion der Europa-Union Monheim und der VHS am 12. April, 19 Uhr, im Saal der VHS, Tempelhofer Str. 15. Eintritt frei; Anmeldung erbeten unter vhs@monheim.de

Was Podiumsdiskussion der Europa-Union Monheim und der VHS am 12. April, 19 Uhr, im Saal der VHS, Tempelhofer Str. 15. Eintritt frei; Anmeldung erbeten unter vhs@monheim.de

„Die VHS engagiert sich in zahlreichen Integrationskursen, mit dem Angebot „Deutsch als Fremdsprache“ oder wie zuletzt vor vier Wochen mit der Foto-Ausstellung ,Ich bin mehr‘, in der Portraits und Geschichten von in Monheim am Rhein lebenden Flüchtlingen dargestellt wurden. Damit steht die Monheimer VHS für Werte von Miteinander, Menschlichkeit und Toleranz, die die AfD ablehnt“, betont das Stadtoberhaupt. Man habe das Gefühl, dass die Demokratie und der demokratische Meinungsaustausch für die AfD nur als Mittel zum Zweck angesehen werden, um die eigenen undemokratischen Ansichten zu verbreiten.