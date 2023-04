Eklat im Monheimer Rat Peto rückt CDU in Nähe von NS-Kulturpolitik

Das Kunstwerk aus Farbe, Chrom und Glas, das laut Entwurf aussieht wie unter der Saaldecke schwebende Luftballons, steht für tolerante Streitkultur: Hier im Monheimer Ratssaal – so die Botschaft – wird demokratisch diskutiert, soll es um Vielfalt, Selbstreflexion, die Akzeptanz anderer Meinungen gehen. Soll. Am Mittwochabend haben die „Mirror Balloons“ von Jeppe Hein – noch ehe sie installiert sind – für einen Tiefpunkt in der Geschichte Monheimer Ratsdebatten gesorgt.