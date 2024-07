Eisdielen in Langenfeld und Monheim „Deshalb ist das Eis bei uns günstiger als in Köln oder Düsseldorf“

Noch negativer bewertet Fetullah Badur vom Eiscafé Ca'd'Oro die Lage. „Seit Corona läuft das Geschäft nicht so gut“, sagt er. Woran das liege? „An der Ökonomie“, antwortet er. Die Inflation in den Jahren nach der Pandemie hat seiner Ansicht nach dazu geführt, dass die Leute ihr Geld stärker zusammenhalten. Vom Wetter und Niederschlägen sei Badurs Geschäft nicht so stark abhängig wie andere Verkäufer, da sein Eiscafé überdacht in der Stadtgalerie in Langenfeld liegt. Die Kugel kostet bei ihm in diesem Jahr 1,50 Euro – und damit nach seiner Aussage genauso viel wie im vergangenen Jahr. Besonders die Sorten Amarena, Haselnuss und Pistazie seien bei ihm beliebt.