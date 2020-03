65 Jahre Ehe - 85 Jahre deutsche Geschichte : Eiserne Hochzeit bei den Hübschers

Der Lebensweg des Jubelpaars führte von Königsberg über Erfurt ins Rheinland.

Horst und Elsa Hübscher blicken am Donnerstag, 5. März, nicht nur auf 65 Jahre gemeinsamen Lebens zurück, sondern ebenso auf mehr als 80 Jahre intensiv erlebter deutscher Geschichte. Der Weg bis ins Rheinland und die gemütliche Wohnung in Langenfeld führte die beiden aus Königsberg, der damaligen Hauptstadt Ostpreußens, bzw. die Region Masuren (im Süden Ostpreußens) über das ländliche Umfeld Erfurts erst 1960 ins Rheinland. Rechtzeitig vor dem Mauerbau (1961) gelang die Flucht aus der DDR, wo die Familie wegen ihrem Desinteresse am Sozialismus politisch auffällig geworden war. Elsas deutlich schlimmere Erinnerungen verbinden sich jedoch mit der Flucht aus Königsberg, bei der Mutter und Kinder (Vater in Stalingrad gefallen) abwechselnd auf deutsche Soldaten und Russen trafen, „brennende Keller, Nächte hungrig im Wald“. In Erfurt setzte die dann zehnjährige Elsa ihre Schullaufbahn fort, die sie als sechsjährige in Königsberg hatte unterbrechen müssen.