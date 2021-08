Alloheim Senioren-Residenz : Eis schlemmen für den guten Zweck

Die Eisbecher werden auf Wunsch immer wieder gefüllt. Foto: dpa-tmn/Ina Fassbender

Monheim (RP) Die Alloheim Senioren-Residenz Monheim verwandelt sich am 19. August in eine ganz besondere Eisdiele: Ab 14 Uhr sind alle Bürger der Region zur Eisflatrate in den Außenbereich der Einrichtung eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für einen einmaligen Pauschalbeitrag von 4,50 Euro werden die Becher immer wieder mit Eis aufgefüllt. „Die Erträge der Flatrate gehen an die Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen“, erklärt Residenzleiterin Caroline Heyde. „Die Stiftung engagiert sich sehr in unserer Region, unter anderem für Altenhilfe, Kinder/Jugendhilfe bis hin zu Umwelt- und Tierschutz. Jetzt aktuell steht die Hochwasser-Hilfe im Vordergrund. Und genau da wollen unsere Bewohner und das gesamte Team der Residenz die Menschen unterstützen.“