Düsseldorfer investiert 18 Millionen Euro Zwei neue Supermärkte für Monheim

Und die freie Marktwirtschaft richtet es doch – wenn man sie lässt. Die Hüttenbügel Immobilen GmbH aus Düsseldorf wird nach eigenem Bekunden 18 Millionen Euro in den Standort Sandstraße investieren, um das Nahversorgungzentrum auf den Stand der heutigen (Gebäude)Technik zu heben und ihn insgesamt attraktiver zu gestalten. Künftig wird es dort einen Lebensmittelvoll-Vollsortimenter, einen Discounter und eine Apotheke geben. Auch die umständliche Erschließung soll vereinfacht werden. Kunden mussten bisher vom Kreisverkehr Baumberger Chaussee über die Sandstraße und die Borsigstraße und dann nördlich von der Straße Am Sportplatz das Gelände anfahren und es nach Süden im Einbahnstraßenverkehr über die Sandstraße wieder verlassen. Geschäftsführer Dennis Hüttenbügel hätte gerne ein Hallengrundstück östlich seiner Fläche erworben, um den Anlieferverkehr für den Discounter einfacher abzuwickeln, er konnte sich aber mit dem Eigentümer nicht über einen Kaufpreis einigen. Deshalb will er die Gebäude auf dem Grundstück neu ordnen.