Pfiffiges Monheim Noch nicht alle Sammeltassen im Schrank?

Wer häufig in Monheim einkauft, kann sich in diesem Winter wieder auf eine Sammeltasse freuen: Noch bis zum 31. Dezember gibt es für jeden Einkauf über 5 Euro einen „Punschpunkt“. Zehn Punkte können unter dem Motto „Treue bringt Tasse“ gegen eine Monheimer Sammeltasse eingetauscht werden. In diesem Jahr hat die Tasse der Schöpfer des Monheimer Geysirs, Thomas Stricker, gestaltet.