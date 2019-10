Einkaufen Haushaltsbuch : Haushaltsbuch hilft beim Sparen

Unnötige Ausgaben entlarven - Mit dem Haushaltsbuch mehr Durchblick bei den Finanzen Im Supermarkt landet mehr im Einkaufswagen, als auf dem Zettel steht? Die Schnäppchen-Angebote im E-Mail-Postfach sind einfach zu verlockend? Und der überteuerte Kaffee unterwegs muss auch manchmal sein? Schnell sprengen solche spontanen Einkäufe ein Monatsbudget. Wer Überblick und Kontrolle über seine Ausgaben gewinnen möchte, kann ein Haushaltsbuch nutzen. Schon nach wenigen Wochen lassen sich damit unnötige oder zu hohe Ausgaben entlarven und Sparmöglichkeiten finden. Fix und fertig vorbereitet für den Start ist „Das Haushaltsbuch“ der Verbraucherzentrale. Im DIN-A4-Format bietet es 54 Wochenübersichten für tägliche Kosten, zwölf Monatsübersichten für Einnahmen und Ausgaben sowie eine Jahresübersicht. Konkrete Spartipps helfen zudem direkt beim Aufbessern der Haushaltskasse. Verbraucherinnen und Verbraucher können die Übersichten individuell mit Datumsangaben versehen und somit jederzeit beginnen, nicht nur zu Jahresbeginn. Das Haushaltsbuch hilft sofort dabei, Konsumgewohnheiten zu erkennen und zu wissen, wofür Geld im Einzelnen ausgeben wird. Es macht erkennbar, wenn sich rote Zahlen anbahnen oder Wünsche finanziell nicht erfüllbar sind. Dank einer Erläuterung am Anfang ist es leicht, das Haushaltsbuch richtig zu führen. Denn man muss kein Buchhalter sein, um die Haushaltskasse im Griff zu haben. Der Ratgeber „Das Haushaltsbuch. Alle Finanzen im Griff. Ausgaben und Einnahmen für 12 Monate“ kostet 7,90 Euro und ist in der Verbraucherzentrale in Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 1, erhältlich. Mittwochs geschlossen! Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Langenfeld Konrad-Adenauer-Platz 1 40764 Langenfeld Tel. (02173) 8492501 Fax (02173) 8492508 Unsere Öffnungs- und Beratungszeiten: Mo: 9-13, 14-18 Uhr Di: 9-13 Uhr Do: 9-13, 14-18 Uhr Fr: 9-13 Uhr. Foto: RP/Verbraucherzentrale