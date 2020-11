Langenfeld : Eine-Welt-Kreis St. Martin ist jetzt gemeinnütziger Verein

Langenfeld Der Eine-Welt-Kreis St. Martin in Richrath ist jetzt offiziell ein Verein. „Dies schafft vor allem eine Möglichkeit, mit wenig Aufwand Gutes zu tun“, sagt die Vereinsvorsitzende Alexandra Rücker.

(mei) Seit mehr als 25 Jahren gibt es den Eine-Welt-Kreis der katholischen Gemeinde in Richrath. Im kleinen Laden am Hans-Litterscheid-Platz werden neben Kaffee und Tee weitere fair gehandelte Lebensmittel (Schokolade, Honig, Wein) sowie Geschenkartikel angeboten.

„Alle Weltladen-Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich“, betont Rücker. Neben der Unterstützung des fairen Handels fördere der Eine-Welt-Kreis zwei Projekte, an die regelmäßig gespendet wird: die Gemeindearbeit von Pater Fidelis in Indien und das Kinderprojekt „Aldea Laura e.V.“ in Guatemala. In diesem Jahr seien nun alle Aktivitäten in den gemeinnützigen Verein Eine-Welt-Kreis St. Martin überführt worden, so Rücker. Jeder könne die Projekte mit einem Jahresbeitrag von 24 Euro unterstützen. Spendenquittungen können ausgestellt werden.