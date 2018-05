Langenfeld/Hilden: Eine Frage, Frau Minister

Langenfeld/Hilden Yvonne Gebauer stand in der Richrather Gesamtschule Rede und Antwort.

"Wir haben dieses Format schon vor einigen Jahren eingeführt", erzählt Oberstufenleiterin Andrea Hutchinson, "um die Schüler dazu zu bekommen, außerhalb des Curriculums Fähigkeiten zu gewinnen wie Moderation." Dazu kommt, dass diese Diskussionsrunden auch das Wissen der Schüler erweitern, denn die eingeladenen Gäste sind vielfältig. "Wir hatten schon Unternehmer, einen Botschafter und einen Wandergesellen hier", sagt Hutchinson. So können sich die Schüler mit Themen beschäftigen, mit denen sie normalerweise nicht unbedingt in Berührung kommen. "Der Mehrgewinn ist da", betont die Oberstufenleitern, "man merkt, dass die Schüler etwas lernen."

Damit alles in geordneten Bahnen verläuft, haben Lea Freitag und Felix Schimmel die Moderation übernommen. Die beiden besuchen den Leistungskursus Sozialwissenschaften. Der Schulministerin persönlich zu begegnen, findet Lea "aufregend". Felix erklärt: "Es ist was anderes, als sie nur im Fernsehen zu sehen." So hören dann auch alle aufmerksam zu, als die Fragerunde eröffnet wird und Lea wissen möchte, was Yvonne Gebauer von der Idee hält, die Oberstufe wie den Universitätsbetrieb zu organisieren. "Wäre das eine realistische Möglichkeit?" Darauf antwortet die Ministerin: "Derzeit ist das nicht möglich, weil es im Schulgesetz so nicht vorgesehen ist, aber das heißt nicht, dass man nicht darüber nachdenken kann." Es gebe bereits mehrere Ansätze und besonders wichtig sei ihr, die Bildungspolitik zum Wohl der Schüler zu betreiben.