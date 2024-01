Serie in Langenfeld Schuleinbrüche: Polizei fasst Tatverdächtige

Info

Zeitraum Der erste Einbruch in eine Grundschule fand am 17. April in der Peter-Härtling-Schule statt. Dabei wurden 54 Tablets gestohlen. Danach kam es in unregelmäßigen Abständen zu weiteren Schuleinbrüchen. Der letzte Einbruch in Langenfeld ereignete sich am 12. September in der Don-Bosco-Schule. Dabei wurden unter anderem 63 Tablets gestohlen.

Betroffene Grundschulen Neben der Peter-Härtling-Schule und der Don-Brosco-Schule waren noch weitere Schulen betroffen, darunter die Paulus-Schule, die Friedrich-Fröbel-Schule, die Virneburgschule und die Schule Götscher Weg.

Diebesgut Die Einbrecher hatten es vor allem auf Tablets abgesehen. Darüber hinaus erbeuteten sie auch Bargeld, EC-Karten und technisches Zubehör.