Langenfelder Polizei sucht Zeugen : In Richrath und Immigrath scheitern sechs Einbrüche

Insgesamt sind in Langenfeld am Dienstag sechs Einbrüche in Häuser gescheitert. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die sechs Einbruchsversuche am Dienstag in Langenfeld geben können.

() Fünf Einbrüche in Richrath und einer in Immigrath sind in der Nacht zu Dienstag, 8. November, gescheitert. Betroffen waren Häuser am Düsselweg, der Berghausener Straße, der Straße „Zum Stadion“ sowie der Straße „An der Eiche“ und an der Straße „Am Wiesengrund“ in Immigrath. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Einbruchsversuche in einem Zusammenhang stehen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 02173 288-6310 bei der Langenfelder Wache zu melden.