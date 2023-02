Einbruch in Langenfeld Einbrecher stehlen Kreissäge und weitere Werkzeuge

An der Straße „Am Brückentor“ sind Diebe am Sonntagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Täter zwischen 18 Uhr und 20.40 Uhr auf den Balkon in der ersten Etage und hebelten die Tür auf. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten unterem anderem eine Kreissäge und diverse Werkzeuge. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei telefonisch unter 02173 288-6310 entgegen.