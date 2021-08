Nach nächtlichem Einbruch : Langenfelder Optiker vor Scherbenhaufen

Langenfeld Eine Zeugin beobachtete zur Tatzeit zwei junge Männer.

(gut) Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag die gläserne Eingangstür eines Optiker-Geschäfts an der Hauptstraße in Langenfeld zerstört. Laut Polizei stahlen die Täter Brillen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Alarmanlage des Ladens wurde um 3.05 Uhr ausgelöst. Der zuständige Sicherheitsdienst alarmierte um 3.12 Uhr die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintraf. Aus den Auslagen waren mehrere Brillen verschwunden. Eine Zeugin gab später an, zur Tatzeit zwei junge Männer beobachtet zu haben, die mit einem Beutel vor der Brust aus Richtung des Optiker-Geschäfts in eine Nebenstraße davonliefen. Eine nähere Täterbeschreibung liegt den Ermittlern zufolge noch nicht vor. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag Verdächtiges im Bereich des Optikers an der Hauptstraße beobachtet oder kann weitere Angaben zu den beiden mutmaßlichen Tätern liefern? Hinweise an Telefon 02137 288-6310. Foto: Polizei