Von Zeugin überrascht : Einbrecher demolieren Gartentor in Richrath

Langenfeld Einer der Täter hat ein auffälliges Tattoo am Unterarm.

Zwei Einbrecher haben laut Polizei am Gartentor eines Reihenhauses am Weißenstein in Richrath einen „deutlichen“ Schaden hinterlassen. Tatzeit: Donnerstag, 5. August, gegen 15.50 Uhr. Die beiden fühlten sich beobachtet und flüchteten ohne Beute. Eine Zeugin zufolge haben die Männer ein südländisches Aussehen. Der eine ist 1,65 bis 1,79 Meter groß, normale Figur. Er hat ein auffälliges Tattoo am Unterarm, trug eine goldene Armbanduhr sowie T-Shirt und kurze Jeans. Der andere, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, trug T-Shirt, kurze Jeans und ein Cappy auf dem Kopf. Hinweise: Tel. 02173 288-6310.