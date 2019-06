Langenfeld/Monheim : Mit Saugkraft gegen fiese Raupen

Info

Foto: dpa/Patrick Pleul

Was Der Eichenprozessionsspinner ist eine braune Schmetterlingsart. Dessen behaarte Raupen krabbeln in Kolonnen in die Eichen, um Blätter zu fressen. Dann legen sie am Stamm oder bis in die Krone hinein Gespinstnester an, in denen sie sich gemeinsam verpuppen. Der Marsch der Raupen erinnert an eine Prozession – daher der Name.

Wie Die Nesselhärchen, die die Raupen absondern, können Hautrötung, Schwellung, starken Juckreiz, Brennen und Atemwegsreizung verursachen. Die Gespinste selbst gelten als ungefährlich.

