Zwischen Monheimer Tor und Berliner Viertel : Ersatzpflanzungen: Erste Eichen sind da

Am Berliner Platz in Monheim werden Ersatzbäume für die Fällungen gepflanzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Für die gefällten Bäume auf der Großbaustelle sind jetzt die ersten Ersatz-Eichen gepflanzt worden. Sie haben bereits jetzt eine stattliche Größe. Weitere werden folgen.

Im Februar mussten am neuen Verflechtungsband zwischen Monheimer Tor und Berliner Viertel drei Eichen gefällt werden, die man inmitten der Großbaustelle eigentlich als platzprägende Stadtbäume unbedingt erhalten wollte. Erst bei den Straßenarbeiten, die um die Bäume herumgeführt werden sollten, wurde klar, dass die Eichen zu flach gewurzelt hatten. Sie mussten aus Gründen der Standsicherheit gefällt werden.

Die Verantwortlichen waren sich einig: Es müsse ein vergleichbarer Ersatz her. Der ist nun da. Die ersten beiden von insgesamt fünf neuen Eichen mit einem Stammumfang von rund einem Meter und einer Kronenhöhe von bereits jetzt rund zehn Metern sind eingetroffen und durch ein Spezialunternehmen eingesetzt worden. Die fünf neuen Großbäume lässt sich die Stadt rund 100.000 Euro kosten. Sie werden in diesen Tagen einzeln auf Tiefladern aus Norddeutschland angeliefert und in einen speziell für sie aufbereiteten Boden inklusive Bewässerungssystem gesetzt. Damit sind sie fit für die kommenden Jahrzehnte und eine mit Blick auf den Klimawandel gewiss nicht immer leichte Zukunft. „Durch unsere Ursprungsplanungen für den Baumerhalt haben wir unter anderem eine begrünbare Mittelinsel von über sechs Metern bekommen, die wir jetzt gestalten können – mit den größten Bäumen, die die Stadt je angeschafft hat“, sagt Straßenbau-Ingenieur Michael Thiemann.