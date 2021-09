In Langenfeld : Richrath: Einbruchsversuch in Haus scheitert

Langenfeld Unbekannte Einbrecher konnten in Langenfeld-Richrath der Polizei entwischen. Diese hatten zuvor vergeblich versucht, in ein Haus einzudringen.

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgenvergeblich versucht, in ein Haus an der Straße Weißenstein in Langenfeld-Richrath einzubrechen. Das teilte die Kreispolizeibehörde Mettmann mit. Den Angaben der Beamten zufolge ereignete sich der Einbruchsversuch gegen 4.40 Uhr. „Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentüre ein und versuchten erfolglos, ins Innere des Hauses zu gelangen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den entstandenen Krach seien die Bewohner des Hauses geweckt worden. Diese hätten daraufhin die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern sei jedoch erfolglos geblieben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens können die Ermittler noch nicht beziffern. Wer etwas gesehen oder gehört hat, kann sich mit sachdienlichen Hinweisen jederzeit bei der Polizei in Langenfeld unter der Telefonnummer 02173-288-6310 melden.