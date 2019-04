Spenden statt Geschenke : Ehrenbürger sammelt 5390 Euro für „Die Tüte“

Langenfeld Manfred Stuckmann feierte, und seine Gäste waren spendabel.

Langenfelds Ehrenbürger Manfred Stuckmann feierte am vorvergangenen Samstag in der Hubertushalle seinen 80. Geburtstag. Ein unvergessliches Erlebnis nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine fast 150 Gäste. Der runde Geburtstag des Langenfelder Originals hatte nun einen süßen Nachgeschmack für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und dessen Lebensmittelshop „Die Tüte“ an der Immigrather Straße. Denn Stuckmann hatte auf Geschenke verzichtet und statt dessen um eine Spende für „Die Tüte“ gebeten. Dabei kam der stolze Betrag von insgesamt 5390 Euro zusammen.