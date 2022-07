Lady Lions helfen Flüchtlingskindern in Langenfeld : Sommerspaß-Tüten für geflüchtete Kinder

Langenfeld Kinder aus Flüchtlingsfamilien haben 190 Tüten mit Spielzeug erhalten. Die Lady Lions wollen den Kids damit eine kleine Freude machen.

() Große Aufregung bei den Flüchtlingsunterkünften in Langenfeld: Eine Abordnung der Langenfeld-Lady Lions trifft mit einem Fahrzeug voller gepackter Sommerspaß-Tüten ein und verteilt sie an die Kinder.

Die Ehrenamtlerinnen des Lions-Clubs haben Tüten für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren gepackt. Enthalten sind Buntstifte und ein Malblock, ein Flummi, Seifenblasen, Straßenmalkreide und Süßigkeiten. Insgesamt leben rund 150 Kindern in den Unterkünften, die alle ihre Tüten persönlich von den Ladies erhalten. 40 weitere Tüten werden in den nächsten Tagen noch an geflüchtete Kinder verteilt, die in Privatunterkünften leben.