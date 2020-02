Elektromobilität : E-Mobilität: Gratis parken mit blauer Plakette

Das Hildner Ordnungsamt ist vom Auto auf`s E-Bike umgestiegen. Foto: Stadt Hilden

Langenfeld In Monheim können beim Carsharing neun Elektroautos online gebucht werden. Langenfeld ist weit entfernt von Zielvorgabe.

Von Christoph Schmidt und Petra Czyperek

Viele Fachleute sind sich sicher: Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Die meisten Verbraucher sehen das noch anders. Zwar steigt die Zahl der Fahrzeuge mit elektrischem oder hybridem Antrieb auch in Monheim und Langenfeld und in den anderen Kreisstädten. Die Mehrheit setzt aber weiterhin auf Verbrennungsmotoren. In Langenfeld ist das so genannte Carsharing kürzlich aufgegeben worden. Mit zuletzt 40 aktiven Nutzern war das 2011 eingeführte System für die Langenfelder Stadtwerke ein zu großes Zuschuss-Geschäft. Und auch bei der Elektro-Mobilität läuft es nicht so rund, wie Bürgermeister Frank Schneider 2015 gehofft hatte. Damals hatte er das Ziel ausgerufen, dass spätestens 2022 in der Stadt 1000 Elektroautos fahren sollten. Doch mit knapp 200 E-Autos ist die Stadt davon noch weit entfernt – trotz dieses Anreizes: Mit einer blauen Plakette der Stadt versehene E-Autos dürfen in Langenfeld gratis parken. Lade-Stationen haben die Stadtwerke in Langenfeld bislang an neun Standorten errichtet.

Die Stadtverwaltung Monheim arbeitet seit Mai 2019 mit dem Carsharing-Anbieter Mikar aus Deggendorf (Bayern) zusammen. In Monheim haben sich inzwischen 1000 Nutzer registrieren lassen, sagte Martin Frömmer (Zentrale Dienste). Neun E-Autos können gebucht werden. Wegen der großen Nachfrage sind drei weitere Fahrzeuge bestellt. Zudem sind zwei neunsitzige Großraumvans verfügbar. Die Autos sind am Haus der Chancen, am Rathausparkplatz und an der Krischerstraße stationiert. Sie können online ausgeliehen werden.

Info E-Mobilität im Kreisvergleich E-Autos im Kreis Mettmann (zugelassene Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge): Ratingen 1101 Velbert 860 Langenfeld 712 (200 E-Autos) Hilden 604 Erkrath 579 Monheim 428 Mettmann 404 Haan 362 Heiligenhaus 313 Wülfrath 180.

Ladestationen für E-Autos betreibt der Monheimer Energieversorger Mega auf seinem Kundenparkplatz und im Parhaus Rheinpark. Eine weitere ist in Baumberg geplant, so Frömmer. Und es gibt drei für die autonomen Busse der Bahnen der Stadt Monheim (BSM) an der Kapellenstraße. Weil E-Autos vor der eigenen Haustüre und am Arbeitsplatz die längste Zeit stehen, richtet in Monheim die Mega beim Ausbau der Ladeinfrastruktur ihren Blick auf Privatleute und Firmen.

Die Hildener Stadtverwaltung hat zwei Elektroautos, die Hildener Stadtwerke haben bereits zwölf Elektro-Fahrzeuge. Mehr als die Hälfte des Fuhrparks ist elektrisch unterwegs, der Rest fährt mit Erdgas. Laut Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider sind die Mitarbeiter meist innerhalb des Stadtgebietes unterwegs. Dafür sei der Elektro-Antrieb ideal. Die Stadtwerke betreiben elf öffentliche Ladesäulen, darunter eine in der Tiefgarage Am Rathaus und eine Schnell-Ladesäule am Lindenplatz. Seit 2014 haben die Stadtwerke E-Mobilität mit Zuschüssen gefördert. Man habe die Anschaffung von 44 E-Autos, 483 E-Fahrrädern und fünf E-Rollern der Kunden gefördert. In diesem Jahr wird das Förderprogramm in Hilden umgestellt. Für die Anschaffung eines E-Rollers gibt es nach wie vor 100 Euro, für die eines E-Bikes 50 Euro. Der Kauf von Elektro-Autos wird nicht mehr bezuschusst.

Setzt auf E-Mobilität: Bäckermeister Roland Schüren an der Ladestation für E-Autos vor einer Filiale an der Luegallee in Düsseldorf. Foto: Heide-Ines Willner