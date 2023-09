Training mit der Polizei in Langenfeld Wiescheider üben E-Biken

Einige der Teilnehmerkommentar zum E-Bike-Training, kürzlich vorm Wiescheider Treff. Die offene Einrichtung engagierter Bürger hat die Übungsstunden erstmals organisiert. Die Nachfrage war so groß, dass der Termin schnell ausgebucht war und flugs ein weiterer organisiert wurde. „Eine schnelle Anmeldung ist ratsam, denn die Mehrzahl der 15 vorhandenen Plätze ist schon weg“, sagt Doris Sandbrink vom Leitungsteam des Wiescheider Treffs. Stattfinden wird dieses Training am Freitag, 27. Oktober, ab 15 Uhr am Treff, Alt Wiescheid.