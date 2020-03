Unfall an der Rheinpromenade : E-Bike-Fahrer verletzt sich schwer

Radler an der Monheimer Rheinpromenade (Symbolbild). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld (mei) Ein 65 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer an der Monheimer Rheinpromenade schwer verletzt worden. Der unbekannte Radler stürzte nach Polizeiangaben ebenfalls und fuhr danach davon, so dass er nun gesucht wird.

Gegen 15.20 Uhr war der 65-jährige Langenfelder gemeinsam mit einem Bekannten von Baumberg aus in Richtung Monheim unterwegs gewesen. Auf Höhe der Alten Freiheit kam ihm ein Radler entgegen, der laut Polizei im fortgeschrittenen Alter sein soll. Beim Sturz nach dem Zusammenstoß verletzte sich der 65-Jährige schwer am Arm. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.

Auch der andere Radler stürzte und soll einen benommenen Eindruck gemacht haben. Doch während sich der Bekannte um den Langenfelder kümmerte, sei der ältere Radler einfach davongefahren.

Die Polizei Monheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02173 - 9594-6350.

(mei)