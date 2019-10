Monheim Vortrag im Römischen Museum Haus Bürgel : Trinken und schlemmen wie die alten Römer

Monheim Im Römischen Museum von Haus Bürgel überzeugt Autor und Hobbykoch Michael Kuhn die Gäste mit Anekdoten und Leckereien.

Mulsum und Moretum servierte der Autor, Archäologe und Historiker Michael Kuhn seinen Gästen jetzt im Römischen Museum Haus Bürgel. Sein Vortrag „Faszination Römische Küche, der Geschmack des Weltreichs“ gab köstliche und interessante Einblicke rund um die Küche im antiken Rom. „Die Leser meiner historischen Romane fragten mich immer wieder, ob ich die Rezepte zusammenfassen könnte“, erklärt der Autor. Bislang waren sie in seinen Büchern eingestreut.

Also kehrte er den Schwerpunkt um, heraus kam ein Kochbuch mit belletristischen Anteilen. Die Rezepte teilen sich ein in Speisen für einfache Leute, Fast Food in Tavernen und für reiche Schlemmer.