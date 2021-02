Urdenbacher Bürgerverein feiert 2022 Jubiläum seines Erntedankfestes : Der Bürgerverein sagt die Kämpenreinigung ab

Monheim/Urdenbach Wegen Corona ruft der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach nicht für Ende Februar zum Müllsammeln in der Urdenbacher Kämpe auf. Der Termin könnte eventuell im April nachgeholt werden.

Und nicht nur diese Veranstaltung sagt der ABVU ab, auch der Tanz in den Mai und damit auch der Mai-Kaffee für die Senioren fallen aus. „Wir wollen damit Planungsklarheit für unseren Zeltveranstalter herstellen; es weiß doch derzeit niemand, ob dann schon eine Zeltveranstaltung erlaubt sein wird“, sagt die Vorsitzende. Auch weiß niemand, ob die Menschen dann überhaupt Lust hätten, so zu feiern. Auch hier habe der Verein über ein alternatives Konzept unter freiem Himmel nachgedacht, das aber wieder verworfen.

Die Hoffnung des ABVU-Vorstandes ruhen nun auf dem Erntedankfest , das Anfang Oktober stattfinden würde. Im Juli, so Schneider, werde sich der Vorstand mit den Behörden zusammensetzen, um Klarheit zu haben, ob und unter welchen Bedingungen das Fest gefeiert werden kann: „Dann haben wir schon ein bisschen mehr Klarheit.“ Neben dem Umzug am Sonntag durchs Dorf finden ja auch dort viele Veranstaltungen in einem Festzelt statt.

Sind Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte möglich, weil immer mehr Menschen geimpft sind, dann wird der ABVU auch zu einer Mitgliederversammlung einladen. Die war wegen Corona auch schon 2020 ausgefallen. Da keine Wahlen stattfinden, drängt das mit der Versammlung auch nicht so. Schneider: „Wir haben ja an die 1000 Mitglieder, auch wenn die nicht alle kommen, brauchen wir ja einen großen Veranstaltungsraum.“ Und vielleicht ist ja ein Thema so bedeutend für die Urdenbacher, dass es sich viele nicht nehmen lassen, persönlich bei der Jahresversammlung zu erscheinen: Im Jahr 2022 stehen gleich zwei Jubiläen an: Dann sind es 90 Jahre her, dass im Dorf das Erntedankfest erstmals organisiert wurde und der Verein selber wird 100. Die Planungen für das Festjahr hat der Vorstand begonnen.