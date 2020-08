Kurfürst Carl Theodor und Elisabeth Auguste : Handpuppen führen durch das Barockschloss

Benrath Regelmäßig lädt die Stiftung zu dieser besonderen Führung mit Kurfürst Carl Theodor und Elisabeth Auguste. Eine der Kulturvermittler, die die extra dafür angefertigten Puppen zum Leben erwecken, ist Jennifer Sawatzki.

Das Geheimnis von Carl Theodor wird an dieser Stelle nicht verraten. Denn es gibt einen triftigen Grund, warum der Kurfürst kein Partygänger ist. Den erfahren allerdings nur diejenigen, die an einer Puppenführung im Benrather Schloss teilnehmen. Also vor allem Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren und vielleicht auch noch die sie begleitenden Eltern.

Natürlich verpackt Sawatzki den knapp einstündigen Rundgang durch das Schloss in eine Geschichte, in der sie selbst die Kammerzofe gibt. Es geht zuerst durch die Räume von Elisabeth Auguste, etwa ihr Schlafgemach. Das kurfürstliche Bett ist leider nicht mehr da, wohl aber ein Bild, das Sawatzki den Kindern zeigt: Aber gerade einmal eine Nacht bettete die Kurfürstin ihr Haupt in der großen Muschel. Sowohl sie als auch ihr Mann besuchten ihr Lustschloss nämlich nur ein einziges Mal.

Um für die Kinder das Leben in einem Schloss vor 250 Jahren bildlich darzustellen, bettet die Kulturvermittlerin alles in eine kleine Geschichte ein: Am Abend also erwartet Elisabeth Auguste in dem Benrather Jagdschloss eine große Gesellschaft. Natürlich treibt sie die Frage um, was sie bloß anziehen soll und welcher Duft dazu passt. Aber am allerwichtigsten ist ihr die Antwort darauf, ob ihr Ehemann Carl Theodor wieder einmal dem Bankett fernbleibt. Doch erstmal noch schläft der Kurfürst in seinen Gemächern. „Mit den Kindern zusammen rufen wir dann laut seinen Namen, um ihn zu wecken“, erzählt Jennifer Sawatzki. Und genau an diesem Punkt der Führung erzählt der frisch Erwachte dann auch sein kleines Geheimnis.