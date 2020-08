Messe Düsseldorf : Countdown für Caravan Salon läuft

Düsseldorf In gut drei Wochen startet die erste große Messe seit dem Corona-Lockdown. Die Besucher müssen Mundschutz tragen und können sich nur online eine Eintrittskarte kaufen. Die Freizeitfahrzeug-Branche wächst aktuell – auch als Auswirkung der Krise.

Er stellte ein umfassendes Hygienekonzept vor, das für Besucher unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Hallen vorsieht – nicht aber auf dem Freigelände und auf Sitzplätzen. Die Gänge und Stände wurden mit viel mehr Platz geplant, um Abstände zu garantieren; die Hallentüren werden weitgehend offen sein: „So kann Frischluft einströmen, und man kann sie kontaktlos betreten.“ Besichtigen darf und soll man die Wohnwagen auch von innen, drinnen aufhalten soll man sich aber nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt; die Fahrzeuge werden zudem regelmäßig gereinigt. Die Besucherzahl der Messe ist auf 20.000 am Tag begrenzt; Tickets kann man ausschließlich online kaufen.

Erwarten wird Besucher eine Messe, die auch in ihrem Produktportfolio von der Krise geprägt ist. So hat eine Reihe von Ausstellern abgesagt, ihre Zahl sank von 645 im Rekordjahr 2019 auf nun knapp 350. Frühzeitig hatte etwa die Hymer-Gruppe gecancelt, einer der größten europäischen Hersteller mit einem Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Euro. Natürlich habe man das bedauert, sagen Degen und Caravan-Salon-Director Stefan Koschke. Sie gehen aber nicht davon aus, dass die Absage ein dauerhaftes Signal sei, wie die Branche künftig mit Messen umgeht. Auch die Hymer Group habe signalisiert, dass sie im kommenden Jahr an Messen teilnehmen will. Die Branche insgesamt hat unter Corona nur zeitweise gelitten, gewinnt nun aber durch die neuen Reise-Vorlieben vieler Menschen sogar neue Fans. Die Zahl der Neuzulassungen erreichte im ersten Halbjahr einen neuen Rekord.