„Lebenslust“ : DRK-Treffpunkt öffnet wieder für Besucher

(pc) Der DRK-Treffpunkt Lebenslust an der Jahnstraße 26 in Langenfeld öffnet ab sofort wieder seine Türen für Besucher. Nach der Corona bedingten Pause ist ein stufenweiser Wiedereinstieg möglich. Gruppen bis zu zehn Personen sind erlaubt. „Wir müssen einige Gruppen zwar teilen, aber es freut uns und unsere Besucher sehr, sich wiederzusehen“ sagt Martina Hanschmidt Leiterin des DRK-Treffpunktes Lebenslust. „Wir sind mit vielen Besuchern telefonisch in Kontakt geblieben, aber sich persönlich zu sehen, ist doch etwas anderes“.