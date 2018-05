Langenfeld/Hilden: DRK bietet in Langenfeld drei Gelegenheiten zur Blutspende

Langenfeld/Hilden Im Südkreis Mettmann - unter anderem auch in Langenfeld - gibt es in dieser Woche mehrere Gelegenheiten, Blut zu spenden.

Am Donnerstag, 15 bis 19.30 Uhr, ist der DRK-Blutspendedienst beim Schützenverein Langenfeld 1834, Langforter Straße 68. Tags darauf in Richrath: Freitag, 18. Mai, 15 bis 19 Uhr, in der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin, Kaiserstraße 28.

Weitere Blutspendetermine sind unter anderem am heutigen Montag in Mettmann, 15 bis 19.30 Uhr im Kaplan-Flintrop-Haus, Lutterbecker Straße 30, in Haan: am Donnerstag und am Freitag von 15 bis 20 Uhr - jeweils mit Typisierungsaktion - im DRK-Heim, Bahnhofstraße 43, sowie in Hilden am kommenden Freitag, 18. Mai, 10.30 bis 15 Uhr, in der Fußgängerzone im Blutspendemobil, Mittelstraße 81 (Höhe Markt).