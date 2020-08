Mitmachen : Drittes Online-Konzert beendet „Langenfeld live“

Die Band verspricht Musik, „die unter die Haut geht“. Foto: Martini and the Rocks/Band

Langenfeld „Martini and the rocks“ wollen mit einem bunten, stilistisch breiten und qualitativ ansprechenden Programm mit Songs aus den Charts (Pop/Soul/Funk/R‘n‘B/Rock/Dance) überzeugen.

Nach den beiden ersten übertragenen Konzerten von „Langenfeld live – Shop-Edition online“ mit den „JimButton’s“ Ende Juni und den „JoySingers“ mit jeweils bis zu 900 Zuschauern steht am Mittwoch, 5. August, das letzte Online-Konzert an. „Martini and the rocks“ haben schon alle Vorbereitungen getroffen um bei W&A Wohnen/Tischlerei ab 19.30 Uhr für das Online-Konzert loszulegen.

Auch bei diesem Termin gibt es wieder was zu gewinnen, teilen die Veranstalter mit: zweimal einen Pomp-Lederhocker im Wert von je 198 Euro, gestiftet von W&A Wohnen/Tischlerei, und einen 100-Euro-Gutschein vom Marktkarree Langenfeld. Wer gewinnen möchte, schaut einfach das Konzert live online mit und schickt eine Nachricht über Whatsapp an 0157 35990815. Während der Übertragung können die Zuschauer wieder Nachrichten und Bilder, ebenfalls über Whatsapp an 0157 35990815 senden. Diese werden dann getreamt. Wo? Unter: https://www.youtube.com/channel/UCMcfi97oqLnDYtxj9MEso3A

„Martini and the rocks“ versprechen: „Ob geschüttelt oder gerührt, spielt keine Rolle: Unsere Songs gehen unter die Haut“. Grund sind Rhythmus, Rockröhren und Resonanz. Mit diesem einfachen Stimmungsrezept heizt die Party- und Coverband dem Publikum ein. Bekannte Songs, tanzbare Musik und reine Lebensfreude sind jetzt auch am Tablet oder Bildschirm zu erleben. Die Band überzeugt mit einem bunten, stilistisch breiten und qualitativ ansprechenden Programm mit Songs aus den Charts (Pop/Soul/Funk/R‘n‘B/Rock/Dance).