In den Monheimer Ortsteilen Drei Sportboxen laden zum Trainieren ein

Für Bürger stehen ab sofort drei Sportboxen in der Stadt zur Verfügung. Gefüllt sind die solarbetriebenen Schränke mit unterschiedlichen Geräten und Spielen. Im Park am Rheinbogen, am Grünzug Nord-Süd-Achse sowie im Ataşehir-Park in Baumberg können sich Sportbegeisterte die Utensilien per App ausleihen, teilt die Stadtverwaltung mit.