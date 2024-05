Umgang mit digitalen Medien Drei Monheimer Schulen erhalten Zertifikate für Medienscouts

In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien NRW hat das Medienzentrum des Kreises Mettmann in den vergangenen Monaten erneut 36 Schüler und 18 Lehrer aus neun weiterführenden Schulen im Kreis zu Medienscouts ausgebildet. Kreisdirektor Philipp Gilbert überreichte im Nikolaus-Ehlen-Gymnasium in Velbert die Zertifikate an die neun Medienscout-Teams – zu denen gehören auch Schüler und Lehrer der Peter-Ustinov-Gesamtschule, des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Gesamtschule Berliner Ring in Monheim.