Kreisverkehre in Monheim: Drei Kreisel bekommen diese Kunst

Kreisverkehre in Monheim

Monheim Peto setzt im Finanzausschuss alleine "Geysir" durch. Nur CDU ist auch gegen "Häuser-Paar" und "Haste Töne".

Sanfte Ruhe, mürrisches Brodeln und heftige Ausstöße im raschen Wechsel: Die Diskussion der Stadtpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss ähnelte dem "Monheimer Geysir" - einem von vier geplanten Kunstwerken für den öffentlichen Straßenraum. Wie bereits kurz berichtet, befürwortete die von der Peto getragene Ausschussmehrheit nach einer längeren Debatte alle vier Vorhaben. Die Kunstwerke auf drei Kreisverkehren und in einer Unterführung sollen zusammen 931.000 Euro kosten. Vor allem am Geysir entzündete sich zwischen Vertretern der Peto auf der einen Seite und CDU-Ratsleuten auf der anderen Seite eine erregte Diskussion, in die sich auch die anderen Fraktionen einschalteten.