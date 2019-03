Dreck-weg-Tag: Langforter räumen in ihrem Ortsteil auf

LANGENFELD Beim Dreck-weg-Tag des Bürgervereins Langfort säuberten etliche Freiwillige ihr Wohnviertel.

Sie verteilten sich im Wäldchen und anderswo im Ortsteil, sammelten dort jede Menge Unrat in. Für kommenden Samstag, 30. März, lädt die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) zum Frühjahrsputz in Reusrath und Richrath ein. Treffpunkte sind um 10 Uhr in Reusrath der Kreuzungsbereich Virneburgstraße/Locher Weg und in Richrath um 14 Uhr der Hans-Litterscheid-Platz (ehemals Frankenplatz) an der Kirche St. Martin. BGL-Ratsherr Andreas Menzel hofft auf viele Helfer in beiden Ortsteilen. Vor allem Wald-, Wiesen-, und Feldbereiche sollen von Müll befreit werden. Müllsäcke, Handschuhe und Sammelzangen werden gestellt. Nach getaner Arbeit lädt die BGL die Helfer gegen 12 Uhr in Reusrath und gegen 16 Uhr in Richrath zu einem kleinen Umtrunk ein.